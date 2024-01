Astro A40 TR, con MixAmp Pro TR, in super offerta: risparmi 130€

Le cuffie da gioco cablate Astro A40 TR con MixAmp Pro TR sono progettate per offrire un’esperienza audio di alta qualità ai giocatori in ogni situazione, che si tratti di una sessione di streaming nel salotto di casa o di un torneo competitivo. Con Astro Audio V2 e Dolby Audio, queste cuffie garantiscono un suono immersivo e preciso, consentendo ai giocatori di percepire ogni dettaglio sonoro con chiarezza. Oggi sono in fortissimo sconto su Amazon: per poco tempo, le puoi acquistare a solo 169,99€ anziché 299€.

La versatilità è un altro punto forte di queste cuffie, che sono compatibili con kit mod che consentono di convertirle da cuffie con apertura posteriore a cuffie da torneo con schienale chiuso e cancellazione del rumore, offrendo la massima flessibilità in base alle preferenze personali dei giocatori.

Le cuffie sono pronte per l’audio 3D, offrendo un’uscita audio illimitata in base alla posizione, il che le rende un accessorio indispensabile per i giocatori che desiderano massimizzare l’esperienza di gioco.

Compatibili con PlayStation 5, queste cuffie offrono anche la possibilità di bilanciare il suono del gioco e della voce, ma per abilitare questa funzionalità è necessario un adattatore HDMI, disponibile separatamente per un’esperienza ottimale.

Le cuffie da gioco ASTRO A40 TR, con il MixAmp Pro TR, offrono un’eccellente qualità audio, versatilità e compatibilità con diverse piattaforme di gioco, rendendole una scelta ideale per i giocatori che cercano un suono di alta qualità e un comfort duraturo durante le lunghe sessioni di gioco. Non farti scappare questa offerta e acquistale oggi ad un prezzo imbattibile!

