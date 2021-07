Su Amazon tornano a bomba gli auricolari Lenovo LP1S con codice sconto nascosto: puoi avere una riduzione del 60% e pagarli appena 13,99€: mettili nel carrello e usa il codice “93VH2QZ5” prima di pagare.

Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide.

Lenovo: ottimi auricolari, prezzo assurdo

Belli, eleganti e di design. Il tocco del colosso cinese si vede al colpo d'occhio. Un bel case di ricarica, che protegge delle cuffiette con architettura in-ear, perfetti da indossare anche per diverse ore di fila.

Infatti, non manca una buona autonomia energetica, aiutata anche dal Bluetooth 5.0, che si collega ai tuoi dispositivi, ma non spreca batteria. Usali ogni giorno per ascoltare musica o parlare al telefono, sfruttali persino per fare sport: c'è la certificazione IPX4, che ti garantisce la resistenza al contatto accidentale con acqua e sudore.

Quando li sfrutti, affidati ai controlli touch – alloggiati direttamente sulle cuffiette – per non dover prendere ogni volta lo smartphone. Insomma, un eccellente paio di auricolari senza fili, qualità Lenovo, che ora porti a casa a un prezzo imbarazzante: mettili nel carrello, inserisci il codice sconto segreto “93VH2QZ5” ed approfitta di una riduzione di prezzo del 60%.

Le spedizioni, come anticipato, sono gratis, seppur non rapide. Visto che bella occasione? Le altre le torvi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

