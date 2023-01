Assicurazione di viaggio gratuita: ottienila con Carta YOU

Viaggiare è un’esperienza straordinaria, ma non esente da rischi. Imprevisti di qualsiasi natura – dagli infortuni alle truffe – possono capitare a chiunque, anche ai viaggiatori più esperti. Per questo motivo uno dei consigli principali, diffusi anche dai travel blogger più famosi, è quello di stipulare una assicurazione di viaggio prima di partire ovvero una polizza che possa proteggere ed eventualmente risarcire il viaggiatore in caso di inconvenienti. Assicurazioni di questo genere sono solitamente acquistate a parte e il loro costo si aggira attorno a qualche centinaia di euro.

Tuttavia, esistono dei modi per avere una assicurazione di viaggio gratis. Uno di questi è essere titolari di Carta YOU, la carta di credito di Advanzia Bank che offre ai suoi clienti canone e commissioni azzerate per sempre, senza necessità di avere un conto corrente bancario collegato alla carta. La polizza protegge da imprevisti di varia natura, dagli infortuni ai furti di denaro e beni acquistati in vacanza. Ecco come attivarla senza alcun costo.

Assicurazione di viaggio gratis, come richiederla

Per richiedere la propria assicurazione di viaggio gratis, è necessario innanzitutto essere titolari di Carta YOU. Puoi richiederla cliccando questo link: ci vorranno pochissimi minuti e ti verrà inviata al tuo domicilio gratuitamente entro qualche giorno lavorativo. La polizza è completa e fornisce copertura totale in caso di:

infortuni in viaggio (Paese di residenza ed estero), sia a danno del titolare che del partner e di eventuali figli a carico

(Paese di residenza ed estero), sia a danno del titolare che del partner e di eventuali figli a carico prelievo di denaro contante rubato entro le 12 ore successive

contante entro le 12 ore successive furto di articoli entro 90 giorni dall’acquisto

Eventuali condizioni aggiuntive riguardo i benefici dell’assicurazione sono applicati da Advanzia Bank e possono essere consultati integralmente collegandosi alla pagina ufficiale di Carta YOU, disponibile a questo link.

Cosa offre Carta YOU rispetto alla concorrenza?

Carta YOU è una delle pochissime carte di credito che offre ai suoi clienti canone azzerato per sempre, commissioni per il prelievo di contanti, utilizzo all’estero e cambio valuta, emissione carta, spedizione, blocco e pin sostitutivo completamente gratis. In più, tutti i titolari hanno la possibilità di ottenere fino a 7 settimane di credito gratuito, nonché di scegliere l’opzione di pagamento frazionato dell’importo dovuto.

Sebbene Carta YOU sia emessa da Advanzia Bank, non è tuttavia necessario cambiare banca per richiederla e usufruire di tutti i suoi servizi. La fattura di pagamento, infatti, potrà essere saldata tramite bonifico da un conto corrente già esistente. Recente novità sul mercato italiano, Carta YOU ha saputo raccogliere il consenso generale degli utenti: ne sono prova le numerose recensioni positive che si possono trovare online.

Come richiedere Carta YOU? Se sei maggiorenne e residente in Italia, possiedi già i requisiti base. Collegati a questo link, inserisci i dati e fornisci i documenti richiesti (identità e contratto scritto con firma digitale). Una volta avviata la richiesta, ci ci vorranno dai 10 ai 14 giorni lavorativi per ricevere – gratuitamente – a casa la tua nuova Carta YOU.

