Assicurazione auto in 12 rate: la scelta smart e accessibile a tutti per la polizza RC

Scegliere un’assicurazione auto con pagamento in 12 rate è un buon modo per dilazionare la spesa per la polizza, soprattutto per chi risiede in quelle aree in cui i costi assicurativi sono più alti rispetto alla media nazionale. A differenza di quanto si possa pensare, attivare un’assicurazione a rate è molto semplice: basta scegliere la compagnia giusta.

Con Prima Assicurazioni, infatti, è possibile pagare a rate il premio della polizza, senza finanziamento, senza costi aggiuntivi e in modo molto semplice. Basta selezionare l’opzione per il pagamento in 12 rate direttamente al momento dell’emissione della polizza, in sostituzione del pagamento in un’unica soluzione.

Per calcolare un preventivo gratuito con Prima Assicurazioni è sufficiente raggiungere il sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Assicurazione auto a rate con Prima: semplice e conveniente

Il meccanismo per pagare l’assicurazione auto a rate con Prima Assicurazioni è semplicissimo: l’importo calcolato a seguito del preventivo può essere suddiviso in 12 rate mensili, con la prima rata che si paga subito e le altre con cadenza mensile. Il pagamento può avvenire con carta di credito oppure con PayPal, senza finanziamento e senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono pratiche da completare per richiedere la rateizzazione del premio: basta indicare questa modalità di pagamento in fase di attivazione, dopo aver calcolato il preventivo.

Da notare, inoltre, che l’assicurazione auto con Prima può essere arricchita con varie garanzie accessorie (Furto e Incendio, Assistenza stradale etc.) ed è possibile richiedere l’opzione per la sospensione della polizza oltre che scegliere tra varie formule di guida. Per calcolare subito un preventivo gratuito è sufficiente seguire il link qui di sotto. Inserendo la targa del veicolo, la procedura sarà rapidissima e sarà possibile verificare in pochi secondi le condizioni dell’assicurazione con Prima.