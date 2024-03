Assicurazione auto a rate è possibile, anche senza finanziamento: ecco come

C’è un modo semplice per pagare l’assicurazione auto a rate invece che in un’unica soluzione, al momento dell’attivazione della polizza. Basta scegliere Prima Assicurazioni, compagnia sempre più punto di riferimento del mercato assicurativo italiano, sia per la sua convenienza che per i tanti servizi messi a disposizione dei suoi clienti.

Con Prima Assicurazioni è possibile pagare la polizza auto in 12 rate, senza finanziamento e senza alcuna perdita di tempo. Basta richiedere questa modalità di pagamento in fase di attivazione. Per calcolare un preventivo con Prima Assicurazioni, senza impegno, è possibile accedere al box qui di sotto, raggiungere il sito della compagnia e inserire la targa del veicolo.

Scegliere di pagare la polizza auto un po’ alla volta, invece che in un’unica soluzione, è sicuramente la soluzione giusta per dilazionare la spesa ed evitare di dover sborsare tutto subito. Quest’opzione, per chi sceglie Prima, è alla portata di tutti.

Prima Assicurazioni: la scelta giusta per la polizza auto a rate

Con Prima Assicurazioni è possibile pagare la polizza auto a rate. Non c’è bisogno di un finanziamento e non si deve fare alcun’operazione particolare. Semplicemente, al momento dell’attivazione della polizza è possibile richiedere il pagamento rateale anziché il pagamento in un’unica soluzione.

Il meccanismo è semplice: l’importo del premio assicurativo viene suddiviso in 12 rate mensili, senza interessi. Il pagamento può avvenire con carta di credito oppure con il proprio account PayPal, senza tempi di attesa e senza lungaggini burocratiche. Non sono previsti costi aggiuntivi.

Per ottenere un preventivo gratuito con Prima Assicurazioni basta seguire il link qui di sotto. Il preventivo può essere calcolato sia inserendo la targa del veicolo che compilando l’apposito modulo (il primo sistema permette di risparmiare tempo). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.