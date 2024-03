Assassin's Creed: Valhalla per PlayStation 5, sconto ESAGERATO del 62%

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; uno dei videogame più incredibili di sempre, Assassin’s Creed: Valhalla, nella sua iterazione per PlayStation 5, si trova in super sconto con un risparmio medio pari al 62% sul valore di listino. In poche parole, te lo porterai a casa con soli 18,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ricorda che avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Prime, e potrai perfino farti recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter.

Assassin’s Creed: Valhalla, ecco perchè comprarlo

Iniziamo la disamina parlandovi del perché, secondo noi, questo è un gioco “da avere”: Assassin’s Creed: Valhalla ti porta nell’epoca dei vichinghi. Vestirai i panni di Eivor, un leggendario guerriero alla ricerca di gloria e prosperità per il suo clan. Dovrai esplorare le terre selvagge dell’Inghilterra del IX secolo, affrontare pericolosi nemici e partecipare a battaglie epiche per conquistare territori e costruire un regno prospero. Nei combattimenti poi, avrai accesso a una vasta gamma di armi vichinghe, come asce, spade e scudi, per sconfiggere i tuoi avversari. Sarai tu a scegliere il tuo stile di combattimento, sfruttando le abilità speciali del tuo personaggio.

L’Inghilterra del IX secolo è un mondo aperto vasto e immersivo, ricco di città, villaggi, fortezze e paesaggi mozzafiato da esplorare. Navigherai sui fiumi a bordo della tua nave vichinga, scoprirai luoghi segreti e misteriosi, e interagirai con tantissimi personaggi differenti. E in più, sappi che potrai costruire e gestire il tuo insediamento vichingo, che diventerà il cuore del tuo regno.

Grazie alla potenza della PlayStation 5, Assassin’s Creed: Valhalla ti sorprenderà con una grafica mozzafiato e una colonna sonora spettacolare. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso: sarà tuo per soli 18,90€ su Amazon, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese, grazie allo sconto del 62% sul valore di listino.