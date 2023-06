Assassin's Creed Mirage: prenota la Launch Edition a soli 49 euro

Se sei un fan della serie Assassin’s Creed, non puoi perdere l’occasione di prenotare la Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo ambientato nella splendida Baghdad del IX secolo.

Solo su Amazon puoi trovare questa edizione esclusiva a soli 49,99 euro, con spedizione gratuita e consegna garantita il giorno del lancio, il 12 ottobre 2023.

Assassin’s Creed Mirage: ritorno alle origini della serie

Assassin’s Creed Mirage ti farà vivere le avventure di Basim Ibn Ishaq, un giovane ladro che si unirà alla Confraternita degli Assassini e scoprirà i segreti del suo passato e del suo destino. Il gioco ti offrirà un’esperienza di azione e avventura ricca di emozioni, con un gameplay aggiornato e fedele alle origini della serie. Potrai esplorare una città dinamica e immersiva, interagire con personaggi storici e raggiungere Alamut, la leggendaria fortezza degli Assassini.

Prenotando ora la Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage, riceverai in omaggio la missione bonus I quaranta ladroni, in cui dovrai infiltrarti in una banda di ladri per rubare un prezioso tesoro. Inoltre, avrai accesso a contenuti extra come la mappa di Bagdad, il set di tre litografie e il Pacchetto Deluxe ispirato a Prince of Persia, che contiene un completo, un set di armi, una livrea per cavalcatura e altro ancora.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile e prenota subito la tua copia di Assassin’s Creed Mirage Launch Edition su Amazon. Vivi al massimo la tua avventura da Assassino e scopri una storia che ti lascerà senza fiato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.