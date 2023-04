Assassin'S Creed Mirage Deluxe: il preordine su Amazon a prezzo bomba

Una delle saghe videoludiche di maggior successo è Assassin’S Creed e tutti i fan sono in attesa del nuovo capitolo Assassin’S Creed Mirage la cui uscita dovrebbe avvenire tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024. In ogni caso, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, Amazon ha già aperto i preordini ufficiali a un prezzo davvero incredibile per la versione Deluxe per PlayStation 5: solo 60,99 euro.

Assassin’S Creed Mirage: tra assassini e Prince of Persia

Vivete un’esperienza avventurosa ricca d’azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare Maestro Assassino. Raggiungete Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che posero le basi del Credo, in un omaggio al gioco che ha dato inizio a tutto. Scoprirete una versione aggiornata del gameplay e delle caratteristiche che hanno caratterizzato la serie per 15 anni, eseguendo corse acrobatiche in giro per la città ed eliminando i nemici furtivamente con assassinii più cruenti che mai.

Potrete esplorare città brulicanti di vita, dove gli abitanti reagiscono a ogni movimento, e scoprire i segreti di quattro diversi quartieri in una Bagdad all’apice dello splendore. L’edizione Deluxe include il relativo Pacchetto Deluxe che vede un completo ispirato a Prince of Persia, livree per aquila e cavalcatura, armi e altro ancora. Tra i contenuti bonus, invece, spiccano artbook digitale e colonna sonora digitale.

Cosa state aspettando? Andate nella pagina ufficiale di Amazon di Assassin’S Creed Mirage e preordinate questo splendido gioco che omaggerà l’amatissimo Prince of Persia. Il prezzo della versione Deluxe per PlayStation 5 è veramente incredibile: solo 60,99 euro con tutti i vantaggi di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.