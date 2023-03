Assasin's Creed The Ezio Collection: sconto FOLLE del 48%

Assassin’s Creed The Ezio Collection è una raccolta di tre giochi, che sono considerati alcuni dei migliori titoli della famosa saga di Ubisoft. La collezione include Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations, tutti con il protagonista Ezio Auditore da Firenze, uno dei personaggi più amati della serie. Questa incredibile collezione rimasterizzata per Xbox oggi ha un crollo del prezzo a soli 15,98 euro, grazie a uno sconto imperdibile del 48%.

Assasin’s Creed The Ezio Collection: un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della famosa saga Ubisoft

Assassin’s Creed 2 è ambientato nell’Italia del Rinascimento, e vede Ezio lottare contro le cospirazioni e le ingiustizie della sua epoca, mentre viaggia attraverso alcune delle città più belle del mondo, come Firenze, Venezia e Roma. La storia coinvolge anche personaggi storici come Leonardo da Vinci e Niccolò Machiavelli, il che aggiunge un livello di profondità alla trama del gioco.

In Assassin’s Creed Brotherhood, Ezio arriva a Roma e deve affrontare una serie di sfide per stabilire il controllo sulla città, mentre cerca di eliminare i nemici della Confraternita degli Assassini. Il gioco introduce anche una modalità multiplayer, che permette ai giocatori di competere tra loro per completare obiettivi specifici.

Infine, Assassin’s Creed Revelations vede Ezio viaggiare a Constantinopoli, dove deve cercare di trovare risposte alle sue domande sul suo mentore Altair. Il gioco presenta anche un nuovo protagonista, un giovane Assassino di nome Desmond Miles, il quale è impegnato in una lotta per la sopravvivenza contro la compagnia Templare.

La grafica migliorata rende la collezione ancora più piacevole da giocare su Xbox One, e tutti i DLC sono inclusi nella collezione. Inoltre, ci sono anche due brevi film, Embers e Lineage, che completano l’esperienza di gioco di Ezio.

Il gioco ha uno sconto incredibile del 48% su Amazon, il che lo rende ancora più accessibile ai giocatori che vogliono immergersi nel mondo di Ezio Auditore, ad un prezzo ridicolo di soli 15,98 euro. Assassin’s Creed The Ezio Collection rimane ancora uno dei giochi più amati della serie, quindi non perdere altro tempo ad acquistarlo, gli ultimi pezzi disponibili si stanno finendo velocemente.

