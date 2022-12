Aspirapolvere verticale? Non solo, questo Xiaomi G10 LAVA (-100€)

Se stai cercando un aspirapolvere verticale che non ti dia mai noie, questo Xiaomi G10 è il prodotto su cui devi mettere le mani. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, io lo consiglio sempre quando lo vedo in offerta e sai perché? Perché io stessa, con animali domestici, lo ho e mi trovo una meraviglia.

Ora che Amazon lo ha messo disponibile con il 33% di sconto secondo me non hai un minuto da perdere. Risparmi esattamente 100€ e acquisti questo gioiellino a soli 199€. Cosa stai aspettando? Ordinalo subito, arriva in tempo per Natale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Xiaomi G10: l’aspirapolvere verticale che si supera in tutto

Display in HD, peso minimo e dimensioni che scompaiono grazie all’attacco al muro. Puoi persino riporto dietro alla porta di una stanza, nessuno lo vedrà mai. Xioami G10 è uno di quei prodotti su cui non dormire sopra soprattutto se hai sempre desiderato avere qualcosa del genere senza dover spendere un patrimonio.

Attenzione però: in questo caso l’economicità non significa poca resa, ma anzi: lo amerai. Arriva con tutti gli accessori del caso e con tecnologie all’avanguardia.

Prima di vedere come funziona, però, ti faccio notare due chicche del caso:

la batteria è rimovibile per poterla cambiare senza problemi e soprattutto per poterne averne una di scorta già carica in caso di necessità;

per poterla cambiare senza problemi e soprattutto per poterne averne una di scorta già carica in caso di necessità; è presente un blocco del tasto di accensione grazie al quale non dovrai tenerlo premuto in continuazione per mettere in azione l’aspirapolvere.

Parlando di lui, hai 65 minuti di autonomia a portata di mano. Le modalità sono quattro ossia eco, standard, max e automatica. Con questa ultima la regolazione della potenza avviene in modo intelligente in base alle superfici su cui passi.

Aspira e lava in una sola passata se colleghi il contenitore dell’acqua con attacco magnetico. In più, una volta terminato, puoi lavare qualunque componente sotto l’acqua corrente.

Che altro dirti, un vero successo.

Non perdere questa occasione e porta a casa il tuo Xiaomi G10 a soli 199€ su Amazon, non potrai pentirtene.

