Aspirapolvere senza filo Dyson V12 a un prezzo SPECIALE ancora per poco

Il Dyson V12 Detect Slim Extra è l’aspirapolvere senza filo più leggero al mondo che può vantare una potenza di aspirazione pari a 150AW. Un piccolo miracolo tecnologico impreziosito ulteriormente dalla nuova spazzola Motorbar, in grado di semplificare al massimo la pulizia di ogni stanza. Sul sito ufficiale, fino al 30 aprile sarà in vendita a 549 euro anziché 679 euro, grazie allo sconto di 130 euro applicato da Dyson per un periodo limitato. E in più benefici anche dell’opzione di pagamento rateale senza interessi.

Aspirapolvere senza filo Dyson V12 in sconto di 130 euro sul sito ufficiale

Con un peso di appena 2,2 kg e una potenza di aspirazione pari a 150AW, Dyson V12 Slim Extra è l’aspirapolvere più leggero capace di sprigionare una simile potenza. Insieme alla portabilità e alla potenza, il nuovo aspirapolvere Dyson aggiunge l’innovativa spazzola Motorbar, progettata per pulire a fondo tutte le superfici, dal parquet ai tappeti, dal gres alle ceramiche, passando per la pavimentazione in cotto, eliminando in automatico i capelli e i peli dal rullo della spazzola.

Inoltre, in esclusiva con l’aspirapolvere in offerta ci sono anche 3 accessori: il tubo flessibile per un’estensione massima di oltre mezzo metro, una spazzola delicata anti-graffio per le superfici più delicate e una bacchetta a lancia con una rotazione di 22 gradi ideale per gli spazi ristretti.

Non lasciarti sfuggire l’offerta sull’aspirapolvere senza fili Dyson V12 Detect Slim Extra, per te un risparmio di 130 euro. E in più, se scegli il pagamento con Klarna, l’aspirapolvere è tuo in tre rate a interessi zero da 183 euro al mese.

