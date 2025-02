L'aspirapolvere senza filo Dyson V11 Fluffy a 399 euro? Sì, grazie!

Se anche tu hai sempre sognato l’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Fluffy ma 599 euro ti sono sempre sembrati troppi… Oggi lo trovi di eBay a 399 euro in sconto. Con una riduzione di 200 euro sul prezzo solito, è davvero un affare. A questo prezzo è un vero best buy.

L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Fluffy è un dispositivo all’avanguardia progettato per garantire prestazioni elevate e praticità d’uso. Completamente cordless, combina potenza e versatilità, rendendolo ideale per la pulizia di diverse superfici, inclusi pavimenti duri e tappeti.

Il V11 Fluffy è dotato di un motore digitale Dyson Hyperdymium, che raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, generando una potenza di aspirazione di 185 AW, per risultati impeccabili. La spazzola a rullo morbido, progettata pulire per superfici dure, utilizza setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio per catturare anche la polvere più fine.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere Dyson V11 Fluffy

Tra le funzionalità che rendono l’aspirapolvere Dyson V11 Fluffy un vero portento c’è lo schermo LCD integrato, che fornisce informazioni in tempo reale sull’autonomia residua della batteria e sulle prestazioni. Questo Dyson, inoltre, permette di scegliere tre modalità di aspirazione: Eco, Auto e Boost, a seconda delle esigenze di pulizia. La batteria offre fino a 60 minuti di utilizzo continuo senza cali di prestazioni, mentre il tempo di ricarica è di circa 4,5 ore.

In termini di filtrazione, il sistema avanzato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, contribuendo a mantenere l’aria della casa pulita e priva di allergeni. Dotato di un capiente contenitore per la polvere da 0,77 litri e un peso di circa 3 kg, il V11 Fluffy risulta maneggevole e facile da utilizzare anche in spazi ristretti o su scale.

Questo Dyson V11 Fluffy rappresenta una soluzione efficace e comoda per le pulizie domestiche quotidiane, combinando tecnologia avanzata e design ergonomico. Scontato di 200 euro, a soli 399 euro è un vero affare. Difficile trovare spesso offerte così convienti su prodotti amati e ricercati come questo.