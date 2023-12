Aspirapolvere senza filo Dyson V11 a soli 399€ (Sottocosto Unieuro)

L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Fluffy è tra le principali offerte del giorno della campagna promozionale Sottocosto Unieuro. In queste ore è in vendita a soli 399€, grazie allo sconto del 33% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 599€. Ecco il link all’offerta.

Dyson V11 Fluffy è uno dei migliori aspirapolvere senza filo premium oggi disponibili sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza vi è la pulizia senza sacchetto, la potenza di aspirazione 185 AW e il comodo schermo LCD integrato per tutte le informazioni in tempo reale.

Aspirapolvere senza filo Dyson V11 Fluffy in sconto del 33% sul sito di Unieuro

Il modello Fluffy si caratterizza per le tre modalità di potenza disponibili: Eco, Auto, Boost, ognuna adatta per specifiche attività. Eco, ad esempio, è utile per ottenere un’autonomia maggiore e per le pulizie quotidiane. Auto, invece, per le pulizie settimanali. Infine, Boost per lo sporco ostinato.

Un altro punto di forza è la tecnologia Dyson di ottimizzazione della potenza, grazie alla quale è possibile ottenere un’autonomia fino a 60 minuti, un tempo più che sufficiente per coprire le esigenze dettate da un’abitazione di almeno 70-80 metri quadri.

Infine, segnaliamo lo schermo LCD attraverso cui è possibile osservare in tempo reale le prestazioni, l’autonomia residua, gli eventuali blocchi presenti e quando occorre lavare il filtro.

L’aspirapolvere Dyson V11 Fluffy è in offerta a 399€ sul sito unieuro.it. Tutti gli utenti che scelgono di acquistare questo modello entro il 16 dicembre possono inoltre usufruire delle spese di spedizione gratuite.

