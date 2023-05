Aspirapolvere senza filo Dyson con filtrazione HEPA: pulizia ESTREMA

Dyson Gen5detect, l’aspirapolvere senza filo più potente di Dyson, è ora disponibile in Italia. Questo modello è dotato del nuovo motore di quinta generazione Hyperdymium, che garantisce un’aspirazione senza eguali.

Inoltre, il Dyson Gen5detect è equipaggiato con un sistema di filtrazione HEPA completamente sigillato, progettato per catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron, inclusi i virus.

Anche la nuova spazzola Fluffy Optic è stata riprogettata, ora con una maggiore luminosità ed un fascio di luce con raggio più ampio, consentendo di rilevare il doppio della polvere microscopica per pulire in modo ancora più preciso.

Aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il motore dell’aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect è più piccolo, veloce e potente del suo predecessore, raggiungendo fino a 135000 giri al minuto (9 volte più veloce di un motore di Formula Uno). Si ottiene così un’aspirazione più forte di qualsiasi altro modello Dyson senza fili, riuscendo a catturare anche i virus. Nonostante le dimensioni ridotte, è garantita la massima efficienza energetica.

Gen5detect ha il sistema di filtrazione HEPA più avanzato di Dyson, completamente sigillato per garantire che l’aria sporca passi attraverso il filtro e venga espulsa in casa come aria più pulita. Grazie al filtro di 1,9 m piegato 145 volte, questo aspirapolvere senza filo cattura il 99,99% delle particelle potenzialmente dannose fino a 0,1 micron, inclusi i virus. Inoltre, con i suoi 14 cicloni, la polvere viene rimossa dal flusso d’aria senza alcuna perdita di aspirazione.

La spazzola Fluffy Optic dell’aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect fornisce ora una luminosità doppia che copre una superficie più ampia del pavimento. Gli ingegneri Dyson hanno posizionato la nuova sorgente luminosa il più in basso possibile, proiettando una lama di luce per rintracciare le particelle depositate sui pavimenti. Lente ottica, circuito stampato (PCB) e soluzioni termiche in uno spazio ridotto, senza compromettere la capacità di aspirazione.

Il Dyson Gen5detect vanta poi un’interfaccia utente rinnovata che mostra in tempo reale quando la superficie è pulita, grazie ad un sensore piezoelettrico che conta e classifica le dimensioni delle particelle. Le barre sullo schermo LCD si alzano e si abbassano in base al volume di particelle rimosse, indicando quando passare alla zona successiva. L’aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect è disponibile da oggi presso i negozi online Dyson e presso i Dyson Demo Store al prezzo di €999,00.