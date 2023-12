Aspirapolvere senza fili Xiaomi: SCONTO ASSURDO su Amazon (-43%)

Regalati pulizie di casa più veloci ed efficaci per Natale grazie all’aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, modello 2023, che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 169,99 euro invece di 299,99. La disponibilità è fortemente limitata visto che sono pochi i pezzi rimasti: ti consigliamo per cui di completare l’acquisto al più presto per evitare di rimanere senza.

Aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus: le caratteristiche

Con una potenza di aspirazione massima di 120AW, questo aspirapolvere senza fili garantisce una rimozione rapida della polvere e una pulizia approfondita. La spazzola ad alta rotazione, con un ampio diametro, è progettata per pulire sia superfici morbide che dure, mentre il design anti-groviglio previene l’incagliarsi di capelli o peli di animali domestici.

Personalizza la tua esperienza di pulizia con le tre modalità di aspirazione: eco, standard e potente. Lo Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è dotato di un set di spazzole 2-in-1 per affrontare diverse superfici con facilità.

Il sistema di separazione ciclonica e la filtrazione a 5 passaggi assicurano un’efficace separazione della polvere, garantendo l’aspirazione anche delle particelle più piccole. Pulisci con fiducia sapendo che ogni dettaglio sarà catturato.

Goditi un’ampia autonomia di 60 minuti grazie alla batteria integrata ad alta capacità da 2500mAh. Questo significa che puoi pulire facilmente anche case più ampie senza doverti preoccupare della durata della batteria. Inoltre, puoi sostituirla rapidamente con un solo pulsante.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Ordina subito lo Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus su Amazon e trasforma la tua esperienza di pulizia con uno degli aspirapolvere senza fili più avanzati sul mercato. Pulizia potente e convenienza si fondono in un unico strumento per rendere la tua casa impeccabile.

