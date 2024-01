Aspirapolvere senza fili ultraleggero e potente in OFFERTA al 75%

Sei anche tu una “maniaca” della pulizia e non vuoi vedere nemmeno un capello sul pavimento? Allora approfitta di questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’aspirapolvere senza fili Yisora a soli 99,99 euro, invece che 399,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura ma uno sconto gigante del 75% che ti abbatte il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Con questa scopa elettrica non avrai più problemi. In un attimo puoi aspirare i pavimenti di casa, ma non solo. Infatti è dotata di diversi accessori che garantiscono una versatilità notevole.

Aspirapolvere senza fili super a prezzo mini

Non ci sono dubbi che il prezzo in questo momento è bassissimo, ma non è l’unica cosa interessante. Andiamo a vedere anche le specifiche:

Potente: la sua potenza di aspirazione da ben 15 Kpa ti permette di raccogliere di tutto e puoi aumentarla al massimo fino a 20 Kpa per una pulizia ancora più profonda.

la sua potenza di aspirazione da ti permette di raccogliere di tutto e puoi aumentarla per una pulizia ancora più profonda. Autonomia: grazie alla batteria da 2.200 mAh è in grado di durare per 40 minuti in modalità standard e per 25 minuti in modalità turbo.

Design: pesa poco meno di 2 Kg ed è molto maneggevole. Inoltre ha diversi accessori inclusi che puoi attaccare e staccare all’occorrenza per pulire su più superfici.

pesa poco ed è molto maneggevole. Inoltre ha che puoi attaccare e staccare all’occorrenza per pulire su più superfici. Filtro: ha un sistema di filtraggio a 5 stadi che cattura efficacemente la polvere, anche le particelle più piccole, fino a 0,1 micron.

Insomma una vera occasione d’oro da non perdere. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Yisora a soli 99,99 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.