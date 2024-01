Aspirapolvere senza fili con potenza da 40Kpa a PREZZO WOW (-18%)

Quanto tempo ci metti e quanta fatica fai per pulire i pavimenti di casa tua? Troppo? Se hai risposto in qualche modo simile sono certo che non vedrai l’ora di scoprire questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo aspirapolvere senza fili a soli 164,34 euro, invece che 199,99 euro.

La sua super potenza di aspirazione unita alla grande versatilità e a un’autonomia niente male, lo rendono uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. E poi con lo sconto del 18% risparmi più di 35 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Aspirapolvere senza fili super potente a costo invisibile

Sono fondamentalmente due le cose più importanti di una scopa elettrica: la potenza di aspirazione e la batteria. Questo aspirapolvere ha entrambe queste cose al top. Vanta una potenza di ben 40 Kpa nonostante il rumore non eccessivo di soli 68 dB. E possiede una batteria straordinaria che dura fino a 60 minuti.

È anche maneggevole e leggera. In confezione trovi tanti accessori per poterla usare su più superfici come ad esempio i sedili dall’auto, le tende e il divano. Ha un filtro a 5 strati che trattiene di tutto rendendo l’aria più pulita e un display touch dove puoi visualizzare le modalità impostate e l’autonomia residua.

Cosa stai aspettando? A questo prezzo sparirà in un lampo. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili a soli 164,34 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.