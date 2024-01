Aspirapolvere senza fili potente in DOPPIO SCONTO a 35€ in MENO

Hai deciso di acquistare una scopa elettrica per pulire i pavimenti velocemente e senza sforzo? Allora dai un’occhiata alla promozione che ti sto per segnalare. Adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello questo aspirapolvere senza fili a soli 154,99 euro, invece che 189,99, applicando il coupon in pagina.

Come puoi vedere ora sei di fronte a un ribasso del 11% più un ulteriore sconto di 15 euro per un risparmio totale di ben 35 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Aspirapolvere senza fili per una pulizia profonda senza sforzo

Grazie al suo design maneggevole e leggero potrai pulire tutta casa senza fare fatica. E poi è dotato di moti accessori che ti offrono la possibilità di aspirare anche in quelle zone più difficili e particolari. Puoi usarlo ad esempio sui tappeti, sui divani o negli interni dell’auto.

Ha un’aspirazione potente da 38 Kpa e quindi raccoglie tutto in una sola passata. Ha una batteria da 2.800 mAh che è in grado di durare per ben 60 minuti a velocità standard. Puoi aumentare la velocità quando ti serve. E nel pratico display potai visualizzare la batteria residua. Inoltre possiede un filtro che riesce a catturare fino al 99,99% della polvere fine e delle piccole particelle fino a 0,1 mm.

Insomma una vera bomba che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili a soli 154,99 euro, invece che 189,99, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

