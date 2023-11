Aspirapolvere senza fili Miele: SCONTO di ben 150€ grazie al Black Friday!

Se sei alla ricerca di un’esperienza di pulizia completa e flessibile, non perdere l’occasione di acquistare il Miele Triflex HX1 Active a un prezzo speciale di 399,00€ anziché 549,00€ su Amazon. Con il suo design 3 in 1, questa scopa elettrica offre la massima flessibilità per la pulizia di pavimenti, mobili e aree difficili da raggiungere, rendendo la pulizia di casa un gioco da ragazzi.

Caratteristiche principali dell’aspirapolvere Miele

Design 3 in 1 per Massima Flessibilità: Il design innovativo del Miele Triflex HX1 Active permette di adattarsi alle diverse esigenze di pulizia. Puoi utilizzarlo come aspirapolvere classico per pavimenti, trasformarlo in una pratica scopa elettrica per la pulizia di mobili e superfici verticali, o convertirlo in un dispositivo compatto per raggiungere gli angoli difficili o sotto i mobili.

Potenza Equiparabile a un Aspirapolvere Tradizionale: Grazie alla tecnologia Vortex e alla spazzola elettrica XXL, il Triflex HX1 Active offre una potenza di aspirazione pari a quella di un aspirapolvere tradizionale con filo. Questo significa pulizie rapide ed efficienti su ogni tipo di pavimento, dai tappeti ai pavimenti duri.

Autonomia e Igiene: La batteria agli ioni di litio, sostituibile e ricaricabile, garantisce fino a 60 minuti di autonomia, permettendoti di coprire fino a 125 mq di superficie con una sola carica. Il filtro Hygiene Lifetime assicura un livello di igiene totale, mantenendo l’aria pulita durante l’aspirazione.

Spazzola Elettrica XXL: La spazzola elettrica XXL, ampia e potente, consente una pulizia rapida ed efficace di un’ampia area. Inoltre, si adatta automaticamente al tipo di pavimento, garantendo risultati eccellenti su piastrelle, parquet e altro ancora.

Accessori Inclusi: Con l’acquisto del Miele Triflex HX1 Active, riceverai un set completo di accessori, tra cui la bocchetta a lancia, il pennello per mobili, l’ugello per tappezzeria, la spazzola elettrica Multi Floor XXL e il montaggio a parete per una comoda conservazione.

Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon e trasforma la tua routine di pulizia con il Miele Triflex HX1 Active. Acquistalo ora a soli 399,00€!