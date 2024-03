Aspirapolvere senza fili, maxi-sconto del 44%: potente e super schermo LCD

L’aspirapolvere senza fili Lubluelu si distingue per la sua potenza, efficienza e design innovativo. Con una riduzione di prezzo del 44%, oggi può essere tuo a soli 99,99€ anziché 179,99€.

Il cuore di questo dispositivo è il suo motore digitale da 230W, abbinato a un motore per spazzola a rulli da 25W, che insieme forniscono una potenza di aspirazione incredibile di 25kPa nella modalità MAX. Questa potenza garantisce una pulizia profonda su varie superfici, dai pavimenti duri ai tappeti, catturando polvere, detriti e peli di animali domestici con facilità.

Una delle caratteristiche più innovative dell’aspirapolvere Lubluelu è il suo touch screen da 10 cm. Questo display non è solo esteticamente piacevole, ma offre anche una funzionalità intuitiva, mostrando lo stato di funzionamento dell’aspirapolvere, inclusi il livello di groviglio della spazzola, i promemoria per la pulizia e la potenza residua della batteria. Questa interfaccia utente rende l’aspirapolvere estremamente facile da gestire, migliorando significativamente l’esperienza di pulizia.

La spazzola a rullo antigroviglio è un’altra caratteristica degna di nota. Con il suo motore da 25W e il design a forma di V, questa spazzola è particolarmente efficace nel ridurre l’intreccio di peli e capelli, rendendo la pulizia più agevole e meno faticosa, soprattutto per le famiglie con animali domestici.

L’autonomia è un aspetto cruciale per gli aspirapolvere senza fili, e il Lubluelu eccelle anche in questo campo. Grazie alla sua batteria rimovibile di grande capacità da 25,9V e 7 celle da 2200mAh, offre fino a 50 minuti di autonomia in modalità minima e 15 minuti in modalità massima, consentendo di pulire ampie aree senza la necessità di ricariche frequenti.

Infine, il contenitore per la polvere da 1,5L assicura che non dovrai interrompere la pulizia per svuotarlo continuamente, e i 4 LED integrati illuminano le aree buie, facilitando la rilevazione della polvere nascosta. Approfitta dell’offerta su Amazon e trasforma la pulizia da un compito tedioso a un’esperienza piacevole e senza sforzo.