Aspirapolvere senza fili LEGGERO e POTENTE: solo 64 euro su Amazon

Pulizie di casa facili e veloci grazie a questo aspirapolvere senza fili di Aigostar. Applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo soltanto 64,99 euro: con spese di spedizione incluse nel prezzo lo riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

Aspirapolvere senza fili 4 in 1: pratico e conveniente

Questo aspirapolvere senza fili include nella confezione quattro accessori che ti permettono di sfruttarlo come vuoi: puoi usarlo per pulire regolarmente pavimenti e tappeti, ma anche per fare lavori più specifici come l’interno delle macchine e persino tastiere.

Posizioni lo stand dove vuoi e ricarichi la scopa in meno di 5 ore: in modalità normale hai un’autonomia continua e garantita di 35 minuti, con un rumore di operatività a soli 78 db ti permette di pulire senza disturbare troppo i tuoi vicini.

Con aspirazione potente di 17000PA, l’aspirapolvere è dotato anche di luce LED integrata che ti offre la possibilità di individuare con facilità lo sporco che viene facilmente rimosso anche nel caso di peli di animali e piccoli detriti.

Con una testa che ruota di 90 gradi verso l’alto e il basso e di 180 gradi a sinistra e a destra, questa scopa elettrica è perfetta per pulire casa facilmente e velocemente e senza appesantirsi. Leggera, comoda, con questo coupon puoi pagarla solo 64,99 euro. Approfittane.

