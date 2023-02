Aspirapolvere senza fili Greenote oggi al prezzo shock su Amazon(-35%)

Sei alla ricerca di una nuova aspirapolvere maneggevole ed economica? Allora non perderti l’offerta di Amazon, disponibile ancora per poco tempo, che ti propone l’aspirapolvere senza fili Greenote al prezzo incredibile di 149,99 € grazie allo sconto del 35%.

Con meno di 150 euro, potrai portarti a casa questa scopa elettrica senza fili incredibilmente potente, dotata di un motore brushless da 200 W. Utilizzando la modalità ad alta velocità potrai sfruttare maggiore potenza e avere quindi una pulizia ancora più profonda.

Invece, la modalità a bassa velocità potrà esserti utile per togliere lo sporco più superficiale, come le briciole sul pavimento. Dunque, questo prodotto del marchio Greenote sarà adatto ad ogni tipo di superficie, pavimenti duri, scale, divani, letti, tappeti e anche per pulire la tua auto. L’aspirapolvere è provvista di una batteria rimovibile ricaricabile agli ioni di litio da 2200 mAh a 6 celle e ti garantirà fino a 35 minuti di aspirazione.

Questa aspirapolvere a batteria è estremamente comoda poiché la sua altezza può essere regolata in base alle tue esigenze per avere così un’esperienza di pulizia ottimale. Si sa, le faccende domestiche non finiscono mai, ma con questa aspirapolvere senza fili tutto sarà più semplice e piacevole. Particolarmente leggera e silenziosa, la scopa elettrica senza fili ti semplificherà il lavoro, senza recare alcun disturbo al resto della famiglia.

Inoltre, è dotata di un sistema di filtraggio a 5 stadi completamente sigillato ti permetterà di filtrare facilmente il 99,98% di polvere e batteri per mantenere l’aria fresca in casa. La testa dell’aspirapolvere è provvista di LED e può essere ruotata di 180° a destra e a sinistra e di 90° in alto e in basso, così facendo potrai pulire anche le zone più buie come sotto il divano o sotto al letto.

Insomma, un prodotto da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Quindi corri su Amazon e acquista l’aspirapolvere senza fili Greenote al prezzo incredibile di 149,99 €. Lo sconto potrebbe terminare a breve, non lasciartela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.