Aspirapolvere senza fili EZIclean Cyclomax al minimo storico su Amazon (68€)

L’aspirapolvere senza fili Cyclomax R del marchio EZIclean è in grado di garantire una pulizia profonda degli interni della casa, di eventuali terrazzi, garage e cantine, nonché della propria auto. Grazie al motore dotato della tecnologia MagnetiK, riesce inoltre a durare tre volte in più rispetto agli altri prodotti della concorrenza oggi disponibili.

Te ne parliamo oggi non solo perché si avvicina il momento delle classiche pulizie di primavera, ma anche perché si trova al minimo storico su Amazon, dove lo puoi acquistare a soli 68 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se hai l’abbonamento a Prime per te la spedizione è gratuita, con la consegna prevista entro questo sabato.

Minimo storico per l’aspirapolvere senza fili di EZIclean

Uno dei principali punti di forza dell’aspirapolvere Cyclomax R di EZIclean è il peso ultraleggero di appena 1,3 kg. Quando lo terrai in mano durante le prossime pulizie, non avvertirai più la stanchezza come in passato.

Hai in casa degli animali? Nessun problema, grazie alla spazzola EZIanimal che riesce a catturare peli di animali (e capelli) in maniera efficace. Un’altra caratteristica che gli consente di posizionarsi ai vertici della categoria è rappresentata dalle lamelle lavabili in gomma, grazie alle quali riesce a raccogliere il 20% in più dello sporco rispetto agli altri aspirapolveri.

Metti in carrello ora l’aspirapolvere senza fili EZIclean della serie Cyclomax R per non perdere l’occasione di acquistarlo al minimo storico: con appena 68 euro hai la possibilità di acquistare un eccellente aspirapolvere per la tua casa (e non solo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.