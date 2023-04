Aspirapolvere senza fili Dyson V11: MAXI sconto sul sito ufficiale

La potenza c’è. La versatilità anche. Ed è pure silenzioso. Il Dyson V11 Absolute Extra è l’aspirapolvere senza filo del marchio Dyson con l’innovativa spazzola Motorbar anti-groviglio, ideale per chi vive in casa con uno o più animali domestici. Fino al 30 aprile lo puoi acquistare a 499 euro anziché 599 euro, grazie alla speciale iniziativa Dyson che offre un maxi sconto di 100 euro. E in più hai la possibilità di scegliere il pagamento rateale senza interessi con Klarna.

Aspirapolvere senza fili Dyson V11 in sconto di 100 euro sul sito ufficiale

Il fiore all’occhiello del Dyson V11 è la spazzola Motorbar, che rende il modello Absolute Extra la soluzione ideale per catturare con estrema semplicità i capelli e i peli degli animali da divani e cucce. Merito anche della tecnologia anti-groviglio, elemento che caratterizza i nuovi aspirapolvere senza filo di Dyson. Un’altra caratteristica vincente è la stazione di ricarica a muro, che oltre a caricare l’aspirapolvere serve anche per riporre al loro posto gli accessori in maniera ordinata. Lato autonomia, il Dyson V11 dura fino a 60 minuti, tempo più che sufficiente per pulire la maggior parte delle abitazioni italiane fino a 70-80 mq con una singola carica.

A tutto questo, aggiungici anche la possibilità di pagare in tre rate senza interessi con Klarna da 166 euro al mese. Puoi scegliere l’opzione del pagamento rateale dopo aver aggiunto al carrello l’aspirapolvere senza filo.

Cogli al volo l’offerta del sito ufficiale per risparmiare 100 euro sull’acquisto del Dyson V11 Absolute Extra. Il nostro consiglio è di non aspettare fino al 30 aprile, dal momento che la disponibilità dell’articolo potrebbe finire oggi stesso vista l’alta domanda.

