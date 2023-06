Aspirapolvere senza fili Dyson V11 in offerta: risparmi oltre 140€

L’aspirapolvere senza fili Dyson V11 è disponibile in offerta su eBay a 404,10 €, con un bel risparmio rispetto al suo normale prezzo di listino di 549€. Un prezzo decisamente interessante, reso possibile dallo sconto del 18% (-100€) proposto dal produttore e da un secondo voucher offerto da eBay che ti garantisce un ulteriore risparmio del 10%: per approfittarne non dovrai fare altro che inserire il codice VACANZE23 al momento del checkout.

Questo modello di aspirapolvere offre un’elevata potenza di aspirazione su tutte le superfici, ottimizzando in modo intelligente la potenza e l’autonomia. Si adatta automaticamente a tappeti e pavimenti duri, assicurando una pulizia efficace su entrambi. Con una durata della batteria fino a 60 minuti in modalità Eco, l’aspirapolvere Dyson V11 Extra ti offre un’autonomia sufficiente per pulizie prolungate. Grazie alla nuova tecnologia anti-groviglio Dyson, la spazzola MotorbarTM è in grado di pulire in profondità pavimenti e tappeti, districando peli e capelli dal rullo della spazzola, evitando che si avvolgano intorno ad esso.

Questo aspirapolvere è alimentato da un potente motore Dyson Hyperdymium, che raggiunge velocità fino a 125.000 giri al minuto, garantendo la massima aspirazione tra gli aspirapolvere senza fili durante l’utilizzo. La tecnologia Radial Root CycloneTM con i suoi 18 cicloni crea forze di 79.000 g per spingere la polvere nel contenitore senza intasare il filtro, evitando qualsiasi perdita di aspirazione. Inoltre, il sistema di filtrazione avanzato a sei strati trattiene il 99,99% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron, assicurando una pulizia più igienica. L’aspirapolvere Dyson V11 Extra è dotato di uno schermo LCD che visualizza informazioni in tempo reale, come l’autonomia rimanente, la modalità di aspirazione in uso, i promemoria per la manutenzione del filtro e le segnalazioni di eventuali ostruzioni.

Offre diverse modalità di aspirazione, tra cui la modalità Media, che sfrutta un motore digitale integrato per far ruotare la spazzola fino a 60 volte al secondo, pulendo in profondità i tappeti, e la modalità Eco, che consente un’aspirazione ottimizzata per una maggiore durata della batteria. La versatilità della tecnologia senza fili Dyson rende l’aspirapolvere V11 Extra ideale per pulire in tutta la casa. Ha una capacità di 1,9 L per il contenitore della polvere, che può essere svuotato in modo igienico grazie al meccanismo a grilletto. La stazione di ricarica a parete permette di ricaricare la batteria e riporre l’aspirapolvere in modo ordinato, sempre pronto per il prossimo utilizzo. Insomma, stiamo davvero parlando del re indiscusso degli aspirapolvere senza fili. Ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta e acquistare il Dyson V11 ad un prezzo fortemente scontato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.