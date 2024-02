Aspirapolvere senza fili Candy a soli 69€: la SUPER OFFERTA di Amazon

Per rendere le pulizie di casa più veloci e soddisfacenti puoi approfittare dello sconto Amazon attivo su questa aspirapolvere senza fili del marchio Candy in offerta a soli 69 euro invece di 109,90. Comoda e facile da usare, con potenza ciclonica e diversi accessori, diventerà il tuo compagno perfetto contro la polvere.

Aspirapolvere senza fili in offerta: le caratteristiche

Questa aspirapolvere Candy offre una pulizia potente e conveniente per la tua casa. Dotata della tecnologia ciclonica, ti assicura una separazione efficace della polvere dal filtro, riducendo la necessità di manutenzione e garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Grazie alla batteria al litio ricaricabile potrai contare su un’autonomia eccezionale fino a 35 minuti, consentendoti di pulire comodamente senza interruzioni prolungate.

Molto interessante è la funzione di svuotamento automatico, che consente di liberare polvere e detriti in modo igienico premendo semplicemente un pulsante: se soffri di allergie o asma ridurrai al minimo il contatto con gli allergeni.

E per le situazioni più impegnative avrai a tua disposizione anche la funzione turbo, attivabile tramite un pratico pulsante, che potenzia l’aspirazione per garantire una pulizia profonda e completa. Il prezzo in offerta è di soli 69 euro: sarebbe un peccato non approfittarne.

