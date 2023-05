Aspirapolvere senza fili Bissell: PREZZO SBRICIOLATO su Amazon (-60%)

Le pulizie di casa possono certamente essere delle faccende noiose e che lasceremmo volentieri svolgere qualcun altro. Forse a volte basta semplicemente avere gli strumenti giusti.

Come nel caso di un aspirapolvere elettrico senza fili potente, pratico e versatile: il Bissell 2602D disponibile su Amazon a soli 174 euro invece di 439,99 euro. Si tratta di un crollo del prezzo e di un minimo storico assoluto per questo prodotto di alta qualità. Affrettati perché per questo motivo potrebbe terminare in fretta.

Bissell 2602D: aspira davvero tutto

Bissell 2602D è un aspirapolvere elettrico senza fili che ti permette di pulire facilmente ogni tipo di superficie, dal pavimento al soffitto. Grazie alla sua batteria al litio da 21,6 V, ha un’autonomia di 30 minuti e una potenza di aspirazione elevata. Lavora con una spazzola motorizzata con setole in nylon e gomma che si adatta a tutti i tipi di pavimenti e tappeti. Inoltre, ha un sistema di filtraggio a doppio stadio che trattiene lo sporco e le polveri sottili.

Scoprirai un vero e proprio aspirapolvere multifunzione che si trasforma facilmente in un aspirabriciole o in un aspirapolvere portatile. Puoi usarlo per pulire i mobili, le tende, le scale, le auto e gli angoli più difficili da raggiungere. Sulla parte frontale include una luce LED che ti aiuta a vedere meglio lo sporco e un sistema di svuotamento igienico del contenitore con una sola pressione.

Non perdere questa occasione unica di acquistare il Bissell 2602D a un prezzo stracciato. Ricorda che si tratta di un minimo storico assoluto per questo prodotto.

