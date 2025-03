Aspirapolvere senza fili a prezzo scontato: potenza, autonomia e intelligenza per una pulizia imbattibile

Se desideri un aspirapolvere senza fili intelligente, dotato di un’elevata potenza e con un’autonomia eccezionale, il DREAME Z20 è la scelta perfetta per te. Grazie ad un’aspirazione da 250 AW, batteria a lunga durata ed una tecnologia avanzata di rilevamento polvere, questo dispositivo ti permetterà di pulire in maniera efficace ogni angolo della tua abitazione e senza alcuna fatica.

La straordinaria potenza aspirante di questo dispositivo è in grado di rimuovere anche la polvere più sottile e lo sporco più ostinato, ed è l’ideale sia per pavimenti lisci che per i tappeti. La tecnologia di rilevazione della polvere è in grado di adattare automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevata, con una resa intelligente anche per quanto riguarda i consumi.

Uno dei punti di forza di questo aspirapolvere è la batteria a lunga durata, che ti garantirà un tempo di funzionamento di ben 90 minuti. Si tratta dunque dell’ideale se sei in cerca di uno strumento che ti consenta di svolgere lunghe sessioni di pulizia, perché non dovrai ricaricarlo in tempi rapidi.

Il sistema di filtrazione HEPA H14 è in grado di trattenere fino al 99,99% delle particelle di polvere e allergeni, migliorando le qualità dell’aria in casa. Si tratta quindi di un dispositivo davvero utile e performante anche per chi soffre di allergie.

Il DREAME Z20 è leggero e maneggevole, progettato per raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili della tua abitazione. In dotazione con il dispositivo sono inclusi numerosi accessori, che ti permetteranno di pulire senza difficoltà anche divani, fessure, superfici delicate e molto altro.

Su Amazon al momento è venduto al prezzo sbalorditivo di 299,00 euro con il 25% di sconto. Non lasciarti scappare l’occasione di portarlo immediatamente a casa tua e rendere le pulizie un gioco da ragazzi.