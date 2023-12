Aspirapolvere senza fili 3-in-1: l'offerta di Amazon ti fa risparmiare 200€

Il rivoluzionario aspirapolvere senza fili Miele Triflex HX1 Active è ora disponibile su Amazon ad un prezzo imperdibile di soli 349,00€, anziché 549€. Con il suo design 3 in 1, offre un livello di flessibilità ottimale per pulire pavimenti, mobili e aree difficili da raggiungere, come gli angoli del soffitto o sotto i mobili.

Una delle caratteristiche distintive di questo aspirapolvere è la sua tecnologia Vortex e la spazzola elettrica XXL. Questo lo rende incredibilmente potente, pari a un aspirapolvere tradizionale con filo. Puoi goderti una pulizia rapida ed efficiente su qualsiasi tipo di pavimento, dai tappeti ai pavimenti duri.

La batteria agli ioni di litio è sostituibile e ricaricabile, offrendo fino a 60 minuti di autonomia e coprendo una superficie massima di 125 mq con una sola carica. Inoltre, il filtro Hygiene Lifetime assicura un’igiene totale, mantenendo l’aria pulita mentre pulisci.

La spazzola elettrica XXL, ampia e potente, consente una pulizia rapida ed efficace di un’ampia area e si adatta automaticamente al tipo di pavimento. Che tu stia pulendo piastrelle o parquet, Triflex HX1 si adatta senza sforzo.

Nella confezione troverai tutto il necessario per rendere la tua esperienza di pulizia completa: 1 x Miele Triflex HX1, Batteria agli ioni di litio, Bocchetta a Lancia, Pennello per Mobili, Ugello per Tappezzeria, Spazzola elettrica Multi Floor XXL, Montaggio a Parete e Alimentatore.

Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon per portare a casa il Miele Triflex HX1 Active a un prezzo imbattibile. Rendi la tua pulizia domestica più efficiente, flessibile e potente che mai!

