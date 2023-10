Aspirapolvere per auto in SUPER OFFERTA Amazon: lo paghi 19,99€

Sei stanco dei detriti, dei peli degli animali domestici e della polvere nella tua auto? Hai bisogno di un modo rapido ed efficace per mantenere la tua auto pulita e in ordine? Allora non puoi perdere questa incredibile offerta su Amazon: l’aspirapolvere per auto TS10 è in super offerta a soli 19,99 euro anziché 34,99. È il momento perfetto per garantirti un’aspirazione potente a un prezzo conveniente.

Aspirapolvere auto in offerta: le caratteristiche

L’aspiratore auto TS10 è dotato di un motore potente da 120 W che ruota a una velocità massima di 36000 giri al minuto, offrendo una potenza di aspirazione di 9000 PA. Questo significa che potrai rimuovere rapidamente e senza sforzo ogni tipo di sporco o detrito presente nella tua auto. Dimentica peli di animali domestici, frammenti di carta, polvere o cenere: questo aspirapolvere affronterà tutto in modo impeccabile.

Il mini aspirapolvere TS10 è stato progettato per offrire una manovrabilità senza sforzi. Con un peso ridicolo, è incredibilmente leggero e portatile. Senza fili e dotato di una borsa con coulisse per riporlo comodamente, potrai usarlo in auto, in ufficio, sulle scale, in cucina o in qualsiasi angolo difficile da raggiungere. La sua facilità d’uso ti permette di pulire ovunque in modo rapido e senza intoppi.

Per garantirti una pulizia efficace e profonda, l’aspirapolvere per auto TS10 è fornito con due diversi tipi di accessori: una spazzola per la polvere e uno strumento per le fessure. Inoltre, la borsa con coulisse inclusa rende semplice il trasporto e la conservazione di questo strumento di pulizia.

L’aspirapolvere è dotato di un filtro HEPA lavabile e riutilizzabile, che garantisce una filtrazione avanzata. Pulendo regolarmente il filtro, manterrai l’effetto di aspirazione costante e prolungherai la durata del tuo aspirapolvere.

Questo aspirapolvere per auto è ricaricabile e impiega solo da 3 a 4 ore per caricarsi completamente. Una volta carico, puoi utilizzarlo per oltre 20 minuti di utilizzo continuo. Inoltre, la porta di ricarica USB semplifica il processo di ricarica.

Non farti sfuggire questa opportunità di ottenere l’aspirapolvere per auto TS10 a un prezzo incredibile. Mantieni la tua auto pulita e in ordine in modo rapido e semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.