Con l'aspirapolvere lavapavimenti roborock Flexi Lite è tutto pulito in poco tempo

Oggi se fai veloce puoi aggiudicarti un fantastico aspirapolvere e lavapavimenti che ti permette di velocizzare le pulizie di casa e rende tutto anche più semplice. Dunque non perdere l’occasione, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello roborock Flexi Lite a soli 249 euro, invece che 399 euro.

Una grandissima occasione da non farsi scappare. Grazie a uno sconto del 38% oggi puoi avere un risparmio di ben 150 euro sul totale. Si tratta di un ritorno al minimo torico e quindi bisogna fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

roborock Flexi Lite: aspira, lava e guadagli tempo per te

Con il roborock Flexi Lite sicuramente le pulizie diventano semplice e più veloci. Riuscirai a fare in molto meno tempo quello che prima facevi in diverse ore e così hai più tempo per dedicarti a te. Questo è possibile, tra le altre cose, grazie alla super potenza di aspirazione da 17.000 Pa che riesci a raccogliere tutto lo sporco in una sola passata.

Riuscendo anche a lavare il pavimento mentre aspira riduce ulteriormente i tempi. Il sistema di pulizia intelligente regola la potenza in base allo sporco del pavimento e offre sempre il meglio. Con l’asciugatura automatica ad aria calda il rullo si lava in automatico garantendo la massima igiene. Ha un pratico indicatore a LED per veder le impostazioni e la batteria residua e ha un’autonomia di ben 40 minuti.

Sicuramente una delle migliori occasioni di oggi nella categoria. Quindi non rischiare di arrivare tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo roborock Flexi Lite a soli 249 euro, invece che 399 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.