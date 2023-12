Aspirapolvere Hoover H-Energy 700 a PREZZO OUTLET da MediaWorld

L’aspirapolvere Hoover H-Energy 700 è una delle migliori offerte del giorno di casa MediaWorld, nell’ambito della promozione Super Outlet. Il prezzo finale è pari a 149€, grazie al 46% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (275,99€). Ecco il link all’offerta.

Igiene al top e prestazioni adatte a qualsiasi esigenza sono le caratteristiche chiave di H-Energy 700 del marchio Hoover, uno dei migliori aspirapolveri con sacco da 5 litri in grado di ottenere risultati di pulizia al di sopra di ogni più rosea aspettativa.

Aspirapolvere Hoover H-Energy 700 in sconto del 46% sul sito di MediaWorld

Il modello in vendita a prezzo outlet da MediaWorld è dotato di un sacco Epa da 5 litri e di un filtro Epa lavabile e antibatterico, in modo da permettere un filtraggio dell’aria adeguato. La scelta della modalità di pulizia e del livello di potenza avviene tramite un comodo display presente sull’aspirapolvere: da qui è possibile anche monitorare la manutenzione sia del filtro che del sacco.

Essendo un aspirapolvere da traino, riveste una questione importante la lunghezza del cavo. Anche in questo caso Hoover dimostra di aver assemblato un ottimo prodotto, offrendo un cavo della lunghezza di 9,5 metri, attraverso cui si possono raggiungere con estrema semplicità anche i punti della casa più lontani.

Un altro punto di forza è il basso livello di rumorisità: appena 64 dBA, valore che fanno di questo prodotto un’aspirapolvere molto silenziosa.

Hoover H-Energy 700 è in offerta a soli 149€ sul sito mediaworld.it, in virtù del 46% di sconto sul prezzo consigliato pari a 275,99€. Per tutti gli utenti, le spese di spedizione sono gratuite (grazie alla speciale promozione Super Outlet di MediaWorld).

