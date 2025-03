Aspirapolvere Dyson V8 Advanced a -120 euro su eBay!

In cerca dell’aspirapolvere senza fili della vita? Quello perfetto, che raccoglie anche le briociole più piccole e lascia casa splendente? Bene. L‘aspirapolvere Dyson V8 Advanced è in sconto a 279 euro, invece di 399 euro, solo su Ebay. Il sogno domestico di milioni di persone finalmente ha un prezzo accessibile.

Ora puoi trovarla scontata di 120 euro e fare l’affare: aggiudicarti un dispostivo dalla reputazione ottima, con componenti di elevata qualità, capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Un‘aspirapolvere perfetta per le persone allergiche grazie al suo sistema di filtrazione avanzato, che cattura efficacemente le particelle microscopiche e migliora la qualità dell’aria. Ma anche per chi deve pulire pavimenti duri e tappeti, per via del funzionamento delle sue spazzole. Inoltre, è consigliato a chi cerca praticità e mobilità, grazie al suo design leggero ed ergonomico che lo rende facile da maneggiare.

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced è potente e versatile. Progettato per garantire una pulizia profonda e silenziosa, è dotato della spazzola Motorbar, che pulisce efficacemente tutte le superfici e districa automaticamente peli e capelli dal rullo della spazzola. Ottima quindi sui tappeti e negli ambienti in cui vivono gli animali domestici.

Con una potenza di aspirazione di 130 AW e con un’autonomia che raggiunge i 40 minuti, quest’aspirapolvere senza fili è l’ideale per pulire ogni angolo della casa senza interruzioni. Il design è ergonomico e leggero, facilitando l’uso quotidiano. L’aspirapolvere include un sistema di filtrazione avanzato che cattura le particelle microscopiche, che assicura una pulizia profonda. È disponibile in una colorazione argento/nichel e include accessori come la spazzola Motorbar, la bocchetta a lancia e la stazione di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore.

Puoi avere l’aspirapolvere Dyson V8 a 279, invece di 399 euro, anche pagando a rate con Klarna.