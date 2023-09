Aspirapolvere Dyson V12 in SUPER OFFERTA su eBay (-169€)

Per rendere le pulizie di casa più soddisfacenti e soprattutto incredibilmente facili e, volendo, divertenti, non puoi che puntare al meglio: l’aspirapolvere senza fili Dyson V12 Detect è qui per soddisfare le tue esigenze e applicando il codice SETTEMBRE2023 su eBay potrai pagarlo con uno sconto complessivo di ben 169 euro. Come immagini, sta andando a ruba.

Aspirapolvere Dyson V12 in offerta: le caratteristiche

Il Dyson V12 Detect Slim è l’aspirapolvere senza fili più leggero della gamma Dyson e offre una potente aspirazione di 150AW, il che significa che può affrontare anche lo sporco più ostinato con facilità. Niente più trascinare cavi e preoccuparsi di prese di corrente distanti, questo aspirapolvere è completamente senza fili e ti offre la libertà di pulire ovunque tu voglia.

Impressionante è la nuova spazzola Motorbar. Questa spazzola è progettata per pulire a fondo tutte le superfici e, inoltre, districa automaticamente peli e capelli dal rullo. Quindi, se hai animali domestici a casa, questo aspirapolvere farà un lavoro straordinario nel mantenere i tuoi pavimenti puliti e senza peli.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Dyson V12 Detect Slim è dotato anche della spazzola Fluffy Optic, che è in grado di rilevare le particelle di polvere invisibili. Questo significa che niente sfuggirà alla sua attenzione e potrai godere di un ambiente più pulito e sano.

L’aspirapolvere è estremamente facile da utilizzare grazie all’accensione tramite pulsante. È progettato per semplificare la pulizia della casa, riducendo lo sforzo e il tempo necessario per mantenere tutto in ordine.

Ricapitoliamo: puoi avere questo aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim Absolute a soli 530 euro invece di 699 grazie al codice “SETTEMBRE2023” da applicare prima del pagamento su eBay. È un affare incredibile per un dispositivo così avanzato e potente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.