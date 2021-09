La strepitosa aspirapolvere ciclonica di Ariete, la Handy force, è disponibile su Amazon ad appena 59,52€. Un'offerta incredibile è in corso e ti offre l'opportunità di rendere le pulizie domestiche molto più semplici. In più con le spedizioni gratuite la ricevi senza dover pagare costi aggiuntivi, il che è pazzesco.

Handy Force: addio ai sacchetti e ai mezzi pesanti con questa aspirapolvere ciclonica

Doversi portare dietro un aspirapolvere di vecchia data pesante e ingombrante è faticoso. Con l'aspirapolvere ciclonica di Ariete risolvi tutti i tuoi problemi e soprattutto non spendi più un euro in sacchetti sostitutivi. È infatti dotata di un capiente contenitore che con un solo click svuoti per farlo tornare immediatamente operativo.

Questo gioiellino è leggerissimo ed è perfetto perché lo utilizzi persino per fare la polvere. Infatti arriva con ben due accessori aggiuntivi che ti permettono di renderlo super portatile e di raggiungere i posti più nascosti per sconfiggere lo sporco più minuto.

Con la sua potenza di aspirazione tira via qualunque tipologia di sporco e polvere, comprese le briciole. Inoltre è dotato di un fantastico filtro HEPA che depura l'aria e la rimette in circolo più pura di prima eliminando ogni tipo di odore o sostanza sgradevole.

Non devi preoccuparti della lunghezza del filo: hai a disposizione ben 5 metri per poterti aggirare in casa senza dover fare attacca e stacca con le spine nelle varie stanze.

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista subito questa aspirapolvere ciclonica di Ariete su Amazon a soli 59,52€. La ordini e la ricevi gratuitamente a casa, sia se sei membro Prime che cliente Standard. I tempi sono piuttosto rapidi, si parla solamente di qualche giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home