Aspirapolvere a traino senza sacchetto Miele in super offerta a 229,90 euro da Unieuro

Il Blizzard CX1 Parquet PowerLine del marchio Miele è un aspirapolvere a traino senza sacchetto che assicura una pulizia efficace e sicura per i pavimenti in parquet. Uno dei suoi principali punti di forza è l’utilizzo della tecnologia di pulizia Vortex: attraverso un flusso d’aria superiore ai 100 km/h ti permette di aspirare sia la polvere grossa che quella sottile in modo perfetto.

Oggi lo puoi acquistare in offerta da Unieuro a soli 229,90 euro, a fronte dei 379,90 euro richiesti di solito quando è in promozione. Lo stesso modello su Amazon oggi costa 349,99 euro, quindi 120 euro in più rispetto al prezzo proposto da Unieuro. Inoltre benefici anche delle spese di spedizione gratuite.

Aspirapolvere a traino senza sacchetto Miele in sconto del 39% sul sito di Unieuro

La tecnologia Vortex di cui è dotato l’aspirapolvere a traino senza sacchetto del marchio Miele assicura una separazione innovativa della polvere: quella grossa viene svuotata da una parte, quella fine da un’altra, senza alcuna dispersione per uno svuotamento igienico.

L’aspirapolvere Blizzard CX1 Parquet è anche comodo da usare. Merito dell’impugnatura EcoComfort con pennello integrato, che ti consente di pulire più rapidamente e con meno fatica.

A proposito della comodità d’utilizzo, il tubo telescopico è regolabile in maniera intuitiva, con possibilità di bloccarlo nella posizione che più si preferisce.

Approfitta ora della super offerta di Unieuro sull’aspirapolvere a traino senza sacchetto Miele, così da risparmiare 150 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

