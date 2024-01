Aspirabriciole senza fili super compatto e potente tuo con appena 26€

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione con cui puoi portarti a casa un piccolissimo gadget in grado di aspirare di tutto a un prezzo super vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello l’aspirabriciole senza fili Baseus a soli 26,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 3MN2KD8D al momento del pagamento.

Ebbene sì, se fai alla svelta puoi avvalerti di un ribasso del 50% e di un ulteriore sconto del 5% che ti fa risparmiare ben 33 euro sul totale. Davvero da non perder per nessun motivo.

Aspirabriciole senza fili dal design compatto e leggero

Una delle cose più interessanti di questo gadget utilissimo è sicuramente il suo design pensato per averlo sempre dietro. Ed ecco perché è compatto e leggero. Così lo puoi tenere ad esempio nel cruscotto dell’auto o in un cassetto in ufficio. E all’occorrenza lo tiri fuori e aspiri di tutto.

Nonostante le sue esigue dimensioni ha una potenza di aspirazione non indifferente di ben 4.000 Pa che a volte non si trova nemmeno in un aspirapolvere classico. Questo garantisce la possibilità di aspirare non solo la polvere ma anche i piccoli detriti senza problemi. E poi ha una batteria da 2.000 mAh in grado idi durare per ben 25 minuti.

Insomma un vero affare da non perdere assolutamente. Quindi fiondati su Amazon e acquista i tuo aspirabriciole senza fili Baseus a soli 26,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 3MN2KD8D al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.