Aspira TUTTO senza RUMORE: il robot aspirapolvere Lefant F1 a 159€

L’offerta Amazon più ghiotta del weekend in ambito smart home ha come protagonista l’amatissimo robot aspirapolvere Lefant F1. L’eccellente elettrodomestico, infatti, può essere tuo spendendo la cifra di appena 159€ sfruttando il coupon esclusivo di 110€ presente in pagina.

Al prezzo di un comune robot aspirapolvere di fascia low-cost, il modello in offerta a marchio Lefant ha tutto ciò di cui hai bisogno per avere casa sempre pulita e in ordine.

Lefant F1 crolla di prezzo su Amazon con un coupon esclusivo di ben 110€: occasione d’oro

Innanzitutto, Lefant F1 monta un potentissimo motore da 5000Pa e due spazzole ad alta intensità per raccogliere e aspirare tutto lo sporco (compreso i peli dei tuoi animali domestici). Silenziosissimo e con una batteria che ti assicura fino a 250 minuti di autonomia, il robot aspirapolvere monta un contenitore per la polvere da ben 600ml che ti permette di svuotarlo appena 1 volta alla settimana.

Compatibile al 100% con Amazon Alexa e Google Assistant per la gestione remota di tutte le se funzioni, il robot supporta anche la tecnologia FreeMove 3.0 per il rilevamento immediato di ostacoli e mobili lungo il suo percorso.

Con un prezzo di vendita finale su Amazon di appena 159€, il robot aspirapolvere a marchio Lefant è pronto a sorprenderti fin da subito sotto tutti i fronti; mettilo subito nel carrello e ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 110€” in fase di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.