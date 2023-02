ASPIRA la polvere con STILE con la scopa elettrica Dreame (144€)

La scopa elettrica Dreame P10 assicura una pulizia approfondita di ogni angolo della casa mantenendo uno stile impareggiabile. In queste ore è in offerta su ePRICE a 144,99 euro anziché 189,99 euro, per effetto del 24% di sconto. L’offerta resterà valida fino a esaurimento scorte, per cui affrettati.

Scopa elettrica Dreame P10 in sconto del 24% su ePRICE

Uno dei principali punti di forza della scopa elettrica del marchio Dreame è la potenza del motore brushless SPACE Air, insieme alla capacità di catturare fino al 99,89% delle microparticelle, per una casa sempre pulita (ringrazieranno anche i tuoi animali domestici). Mentre aspiri, grazie al comodo schermo LED presente sulla scopa elettrica, sai sempre quale processo di pulizia è in uso e la carica rimanente. A proposito di batteria, se imposti la modalità Eco potrai usare ininterrottamente la scopa elettrica per 50 minuti, per un’autonomia e un’esperienza di pulizia ininterrotte.

Insieme alla potenza di aspirazione, questa scopa elettrica si distingue dalle altre anche per la leggerezza (pesa meno del tuo computer), così poterla trasportare senza sforzi ovunque sei, e per il design ricercato, tanto da trasformarla in un oggetto di culto della casa.

Vuoi pulire la tua casa con la comodità di una scopa elettrica ultraleggera che arriva dappertutto e desideri farlo con stile? Approfitta allora dell’ottima offerta di ePRICE sulla scopa elettrica senza sacco P10 Dreamer per risparmiare 45 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

