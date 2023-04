Asmodee Murano: il gioco da tavolo che non sapevi di volere

Asmodee Murano è un gioco da tavolo strategico astratto che vi trasporterà nell’isola di Murano, a Venezia, dove potrai diventare il celebre mastro vetraio, creando opere pregiate con cristalli, luci e colori. Il gioco, attualmente in sconto del 26% su Amazon, è stato ideato per 2-4 giocatori di età consigliata a partire dagli 8 anni e ha una durata media di 30 minuti. Non perdere questa occasione e acquistalo subito ad un prezzo accessibile di soli 22,08 euro.

Asmodee Murano: un gioco da tavolo originale, oggi in super sconto

All’interno della scatola di Asmodee Murano, in lingua italiana, si trovano 1 tabellone da assemblare, 1 anello (2 facce), 4 banchi da lavoro, 46 frammenti di vetro, 24 carte creazione, 16 carte vantaggio, 4 tessere categoria, 65 segnalini lira, 1 segnalino primo giocatore, 4 carte consultazione e il regolamento.

Asmodee Murano prevede una serie di mosse strategiche in cui i giocatori dovranno raccogliere astutamente i colorati frammenti di vetro, negoziare per ottimizzare il proprio banco da lavoro, usare le proprie creazioni per ottenere vantaggi e, infine, realizzare il proprio capolavoro. Ogni mossa deve essere calcolata e diretta a raccogliere la giusta quantità di frammenti di vetro necessaria a soddisfare gli ordini dei propri clienti. Gli aspetti grafici e visivi del gioco sono particolarmente curati e impreziositi dai frammenti colorati e dalle immagini delle creazioni. Questo rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e appassionante per tutti i giocatori.

In generale, Asmodee Murano è un gioco da tavolo che ti porterà a vivere un’esperienza unica e coinvolgente, dove potrai mettere alla prova la tua abilità strategica e la tua capacità di pianificazione. Inoltre, grazie alla sua durata media relativamente breve, sarà possibile giocare anche più partite durante una singola serata.

Asmodee Murano è stato apprezzato per la sua originalità, la sua semplicità e la sua eleganza. Inoltre, la possibilità di giocare con un numero ridotto di giocatori lo rende adatto anche alle serate in famiglia o con amici più intimi. Non perdere l’occasione di acquistarlo su Amazon scontato del 26%, al prezzo accessibile di soli 22,08 euro sta andando a ruba.

