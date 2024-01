Asciugatrice Smart in offerta su Amazon: grandi prestazioni, consumi ai minimi

L’asciugatrice Grundig, attualmente in offerta con uno sconto del 16%, rappresenta un’eccellente soluzione per le tue esigenze di asciugatura avanzate. Con una capacità di carico di 10 Kg, questa asciugatrice è progettata per gestire grandi quantità di bucato in modo efficiente.

La classe energetica A++ garantisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, riducendo i consumi e contribuendo a un impatto ambientale più sostenibile. Dotata di un motore Inverter Eco, l’asciugatrice offre prestazioni affidabili e silenziose.

La connettività Wi-Fi con HomeWhiz consente una gestione rapida e precisa dei programmi di asciugatura direttamente dal tuo dispositivo smart. Questa funzionalità aggiuntiva aggiunge un livello di comodità al tuo processo di asciugatura.

Ottima anche la presenza della tecnologia a vapore SupremeRefresh, che rilascia il vapore nel tempo e temperatura ideali. Ciò contribuisce a stendere i tessuti e a rimuovere le pieghe in modo efficace, garantendo risultati ottimali.

La porta reversibile e l’illuminazione a LED aggiungono flessibilità e praticità all’utilizzo dell’asciugatrice. Puoi modificare il verso di apertura della porta per adattarsi meglio allo spazio circostante, e l’illuminazione a LED facilita la visualizzazione del contenuto interno.

Con una rumorosità di 64 dBA, questa asciugatrice offre prestazioni efficienti mantenendo un livello di rumore contenuto. Le dimensioni compatte, con un’altezza di 84 cm, una larghezza di 60 cm e una profondità di 60.7 cm (compreso l’oblò), la rendono adatta a vari spazi domestici.

L’asciugatrice Grundig GTP6424WI-IT offre una gamma di programmi, tra cui cotone, sintetici, asciugatura igienica, programmi a tempo e molto altro ancora, garantendo la massima flessibilità per soddisfare le tue esigenze di asciugatura. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi a soli 560€!

