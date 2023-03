Asciugatrice Samsung da 9kg in offerta a 549€ con cashback del 20%

L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry da 9kg è uno dei migliori elettrodomestici della sua categoria. Da un lato offre massima flessibilità grazie alla sua porta reversibile, dall’altro il minor dispendio energetico possibile sfruttando la tecnologia Optimal Dry. In queste ore è in offerta su ePRICE a 549 euro anziché 695 euro, ma non è tutto. Fino al 19 marzo, infatti, puoi ottenere un cashback del 20% sul suo acquisto.

Asciugatrice Samsung EcoDry in sconto di quasi 150 euro su ePRICE con cashback del 20%

Una delle caratteristiche più peculiari dell’asciugatrice Crystal EcoDry di Samsung è la possibilità di modificare la direzione di apertura dell’oblò a seconda di quelle che sono le tue esigenze. Flessibilità e personalizzazione fanno rima con consumi energetici ridotti, merito di un’asciugatura ottimizzata grazie ai sensori della tecnologia Optimal Dry, che tengono sotto controllo la temperatura e l’umidità andando così a regolare il tempo di asciugatura.

Un altro punto di forza dell’asciugatrice è la funzionalità Stiro Facile, che va a eliminare le pieghe dai tessuti senza più avere la necessità di usare ogni volta il ferro da stiro. Al termine del ciclo di asciugatura, il cestello inizia a compiere tutta una serie di movimenti per 180 minuti, al fine di distendere le pieghe dai tessuti. Così facendo, i tuoi capi saranno subito pronti da indossare non appena tolti dall’asciugatrice.

Se sei alla ricerca di un’asciugatrice moderna, con funzioni innovative come Stiro Facilo, e desideri risparmiare sulla bolletta energetica, il modello Crystal EcoDry con portata da 9kg rappresenta l’acquisto ideale. Approfitta dell’offerta di ePRICE per risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e beneficiare inoltre di un cashback pari al 20% della spesa.

