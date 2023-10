Asciugatrice Samsung da 9 kg in offerta TOP: 24% di sconto

Con l’arrivo dell’autunno e, ancor di più dell’inverno, asciugare velocemente i panni è praticamente impossibile e passano giorni prima di poterli togliere dallo stendino? Da oggi, potrai risolvere questo problema, acquistando subito questa potentissima asciugatrice Samsung da 9 kg in offerta al prezzo imperdibile di soli 656 euro circa invece di 860 circa.

Infatti grazie allo sconto pazzesco del 24%, avrai la possibilità di acquistare questo utilissimo elettrodomestico con un risparmio niente male e avrai anche la possibilità di acquistare subito l’asciugatrice e di pagarla in comode rate. La fantastica asciugatrice Crystal EcoDry a libera installazione con pompa di calore ti consentirà di avere un’asciugatura energetica ed ecologica, ha la connessione Wi-Fi integrata e la tecnologia Optimal Dry.

Proprio grazie a quest’ultima tecnologia, la Optimal Dry, all’interno dell’asciugatrice sono stati installati 3 sensori che saranno in grado di rilevare l’umidità e la temperatura all’interno del cestello e i tempi di asciugatura del tuo bucato saranno veloci, asciutto nel minor tempo possibile.

Questo elettrodomestico Samsung unisce in un’unica soluzione due filtri, così facendo eviterai di andare incontro a sprechi di tempo e di energia. I due allarmi ti avviseranno nel momento in cui sarà necessario procedere con la pulizia del filtro e dello scambiatore di calore. Inoltre, utilizzando l’app SmartThings avrai la possibilità di scegliere il ciclo, programmare i tempi e risolvere eventuali problemi.

Con una capienza di 9 kg e dimensioni di 60 x 85 x 60 cm, potrai inserire il bucato all’interno dell’asciugatrice Crystal EcoDry utilizzando il comodissimo oblò frontale. Insomma, un prodotto unico che sicuramente ti sarà utile nel periodo più freddo dell’anno per velocizzare i tempi di asciugatura del tuo bucato.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa imperdibile asciugatrice Samsung da 9 kg in offerta scontata del 24%. Affrettati, non perdere questa occasione.

