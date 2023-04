Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry in super offerta su ePRICE (490€)

L’asciugatrice Crystal EcoDry di Samsung si distingue dalle altre per offrire la massima flessibilità grazie alla porta reversibile. Un’altra funzione molto utile è Stiro Facile, che va a eliminare la formazione delle pieghe dai tessuti. Su ePRICE oggi la puoi acquistare in offerta a 490 euro, in sconto di 130 euro rispetto al prezzo originale. E in più non paghi nulla per la spedizione.

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry in sconto del 20%

Uno degli elementi più caratteristici dell’asciugatrice Crystal EcoDry di Samsung è la personalizzazione della direzione di apertura dell’oblò, così da venire incontro alle esigenze di spazio di ogni cliente. Flessibilità che qui fa rima con tecnologia, grazie alle tante funzioni avanzate integrate nell’asciugatrice. Una su tutte è Stiro Facile, che rende superfluo l’utilizzo del ferro da stiro. Il funzionamento è molto semplice: al termine del ciclo di asciugatura, la Crystal EcoDry di Samsung prosegue la sua azione per altre due ore, con dei movimenti intermittenti che aiutano a distendere le pieghe dai tessuti.

Un altro punto di forza dell’asciugatura è l’Optimal Dry Sensor, una tecnologia che sfrutta fino a tre sensori per regolare il tempo di asciugatura in base alla temperatura e all’umidità presente dentro il cestello, favorendo così il minor dispendio energetico possibile.

Se sei alla ricerca di un’asciugatrice moderna, con tante funzioni che semplificano l’asciugatura dei capi d’abbigliamento, e hai un budget tra i 450 e 500 euro, la Crystal EcoDry di Samsung rappresenta l’acquisto ideale. Approfitta dello sconto del 20% per risparmiare 130 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.