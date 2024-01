Asciugatrice pieghevole ed economica: la RIVOLUZIONE in offerta su Amazon

Hai difficoltà ad asciugare i vestiti in casa, ma non puoi permetterti o non hai spazio per una comune asciugatrice? Scopri questa innovativa soluzione di EasyAcc che ti permette di asciugare i tuoi vestiti a tempo record senza spendere troppo: il prezzo su Amazon è infatti di soli 56,99 euro grazie al coupon da spuntare in pagina.

Asciugatrice pieghevole in offerta: come funziona

Dotata di sterilizzazione ultravioletta UV e pastorizzazione ad alta temperatura, questa asciugatrice assicura un tasso di sterilizzazione fino al 99%, mantenendo i tuoi vestiti igienicamente puliti. La ventola da 4500 giri/min è in grado di asciugare rapidamente i vestiti leggeri in soli 18 minuti, offrendo un’alternativa veloce e comoda all’asciugatura naturale.

Grazie al chip di riscaldamento PTC, la temperatura costante a 360° garantisce una circolazione uniforme dell’aria calda a 60℃, mantenendo i tuoi vestiti più morbidi rispetto all’asciugatura all’aria. Con una capacità di 10 kg, questa asciugatrice può gestire una buona quantità di capi contemporaneamente, rendendola perfetta per ogni esigenza.

Facile da usare e riporre, basta aprire il coperchio, mettere giù la copertura in tessuto, appendere il gancio e sei pronto per iniziare. Dopo l’uso, riponi comodamente l’asciugatrice nell’armadio o nella valigia.

Con la funzione timer da 7 ore e un livello di rumore di soli 44 dB, puoi asciugare i vestiti in tutta sicurezza anche durante la notte, senza disturbare il tuo riposo.

Cogli l’opportunità e ottieni subito la tua asciugatrice pieghevole in offerta su Amazon a soli 56,99€ grazie al coupon speciale da attivare in pagina. Scegli la praticità e il comfort per la cura dei tuoi abiti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.