L'asciugatrice Hoover Link X-Care è ancora in sconto del 56% (Monclick)

L’asciugatrice Hoover Link X-Care in offerta su Monclick ha un set di programmi completo per la cura dei tuoi capi preferiti, con un’attenzione estrema sia per i colori che per la tipologia di tessuto. Ancora per oggi la puoi acquistare sul sito di Monclick a 349,90 euro anziché 799,90 euro, grazie al folle sconto del 56% valido fino a esaurimento scorte.

Asciugatrice Hoover in sconto del 56% su Monclick

Dicevamo che l’asciugatrice Link X-Care è tra le più innovative degli ultimi anni. Ne è un esempio la funzione Scan to Care, che consiste nel riconoscimento automatico via software delle informazioni di asciugatura partendo da una semplice foto del capo che si desidera asciugare. L’app proprietaria hOn, una volta individuato in automatico tali info, è in grado di suggerire il ciclo giusto al fine di conseguire il miglior risultato possibile per l’asciugatura. E l’applicazione hOn è inoltre alla base non solo delle grandi prestazioni dell’asciugatrice ma anche della sua efficienza, dal momento che può farti risparmiare tempo ed elettricità grazie ai tanti sensori integrati.

Puoi scegliere di pagare in tre comode rate senza interessi da 116 euro al mese con Klarna e PayPal. Se vuoi, puoi anche scegliere di pagare 30 giorni dopo l’acquisto senza alcuna commissione aggiuntiva sempre con Klarna. La consegna (a bordo strada) è gratuita, con l’arrivo dell’asciugatrice stimato tra il 22 e il 24 marzo.

Cogli al volo l’offerta sensazionale di Monclick che abbatte il prezzo dell’asciugatrice Hoover Link X-Care da 799,90 euro a 349,90 euro.

