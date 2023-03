Asciugatrice Hisense 9kg A++: scontissimo Amazon, risparmi 120 euro

L’asciugatrice Hisense DHQA902U a pompa di calore con Ion Tech, da 9 kg e classe energetica A++ è protagonista di una super offerta di questo venerdì pomeriggio su Amazon. Acquistandola adesso risparmi infatti 120 euro rispetto al prezzo di listino: hai la consegna programmata con Prime e, se preferisci, puoi prenotare l’installazione direttamente con Amazon a soli 15 euro.

Si tratta di un gran prezzo per un elettrodomestico sempre più utile e indispensabile, specie se abiti in una casa fortemente umida nella quale è difficile far asciugare i vestiti in fretta. E poi elimini il fastidioso ingombro dello stendino se non hai un balcone dove sistemarlo.

Asciugatrice Hisense in offerta: scopri perché è un vero affare

Questa asciugatrice è dotata della tecnologia Power Flow che rimuove la polvere e riduce i tempi di asciugatura: le 5 prese d’aria sono le più numerose del settore e permettono di risparmiare parecchio durante le fasi di operazione.

Il cestello reversibile, con ciclo orario e antiorario, permette di girare completamente i capi di 360 gradi in modo da evitare aggrovigliamenti e garantire un’asciugatura uniforme.

Il sensore ad alta precisione integrato identifica e soddisfa tutte le tue esigenze di asciugatura: hai il monitoraggio preciso dell’acqua residua e della temperatura, la regolazione automatica del tempo e di conseguenza un risparmio energetico notevole, grazie anche alla classe A++ di efficienza energetica.

Al prezzo al quale ti è proposta oggi non si era mai visto: l’asciugatrice Hisense da 9kg può essere il tuo grande affare del giorno. Risparmi subito 120 euro e rivoluzioni il concetto di biancheria da lavare (e asciugare) in casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.