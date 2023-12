Asciugatrice Bosch da 8 kg Classe A++ a soli 499€ (Sottocosto)

Tra le offerte più interessanti del Sottocosto MediaWorld segnaliamo l’asciugatrice Bosch da 8 kg, appartenente alla classe di efficienza energetica A++. Oggi è in vendita a soli 499€, per effetto del 46% di sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato (pari a 929€). In più le spese di spedizione sono gratuite. Ecco il link all’offerta.

La Serie 4 di Bosch è un’asciugatrice a pompa di calore, tra le migliori della sua categoria. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il riconoscimento automatico del livello di asciugatura, l’asciugatura estremamente efficiente e la facilità con cui è possibile pulire il filtro del condensatore.

Asciugatrice Bosch Serie 4 da 8 kg in sconto del 46% sul sito di MediaWorld

Al di là dell’efficienza energetica, l’asciugatrice a pompa di calore del marchio Bosch si distingue per riconoscere in automatico quando il carico ha raggiunto il livello di asciugatura desiderato, indipendentemente esso sia extra asciutto pronto da piegare o asciutto per la stiratura.

Il merito è dei sensori integrati all’interno dell’asciugatrice, pronti a misurare in maniera costante l’umidità residua e la temperatura, così da proteggere il bucato dal surriscaldamento ed evitare un tempo di asciugatura eccessivo. In poche parole, un’asciugatura sempre perfetta.

Un altro punto di forza è la silenziosità e la resistenza, grazie alle nuove pareti laterali antivibrazioni progettate dall’azienda madre per garantire una maggiore stabilità e ridurre sensibilmente le vibrazioni.

L’asciugatrice Bosch a pompa di calore Serie 4 è in offerta a 499€ sul sito mediaworld.it. La promozione del Sottocosto terminerà domenica 17 dicembre.

