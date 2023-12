Asciugacapelli Xiaomi Water Ionic a 49€: solo per OGGI

L’unico phone in grado di idratare profondamente i tuoi capelli è l’Asciugacapelli Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500. Si tratta di un dispositivo essenziale per chi vuole proteggere i propri capelli, idratandoli durante l’asciugatura. Solo per oggi è in offerta a soli 49,99 euro, invece di 69,99 euro. Questa promozione la trovi solo sul Mi Store Italia, con consegna gratuita direttamente a casa tua.

Asciugacapelli Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500: una BESTIA di potenza e protezione

Scegli l’Asciugacapelli Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 per proteggere i tuoi capelli dallo stress dell’asciugatura. Grazie al doppio trattamento agli ioni d’acqua sono sempre morbidi e vellutati. La portata d’aria ultra elevata di 20 m/s garantisce un’asciugatura veloce, facile e immediata. Il corpo in metallo è resistente e leggero da maneggiarlo. Il controllo intelligente della temperatura aiuta a preservare la salute della cute. Il beccuccio magneti a doppio strato è comodissimo.

Acquistalo solo oggi a 49,99 euro, invece di 69,99 euro. Approfitta subito della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.