Asciugacapelli Xiaomi ULTRA PORTATILE a soli 19€

D’ora in poi il tuo phone preferito ti seguirà ovunque. Acquista l’Asciugacapelli Xiaomi Compact Hair Dryer H101 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Questo prezzo super scontato lo trovi solo per oggi sul Mi Store Italia. Approfittane subito, prima che termini l’offerta o finisca in sold out. Ultra portatile, diventerà il tuo compagno di viaggio. Scegli il colore che preferisci tra Pink e White, tanto sono tutti e due in offerta. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Asciugacapelli Xiaomi Compact Hair Dryer H101: tuo per sempre

Porta sempre con te l’Asciugacapelli Xiaomi Compact Hair Dryer H101. Leggero e facile da riporre, asciuga rapidamente i tuoi capelli senza danneggiarli. Ecco perché è perfetto per palestra, piscina e vacanza oltre che per tutti i giorni. Compatto, è stato realizzato con una particolare struttura a tecnologia pieghevole. Grazie al flusso d’aria elevato da 15 m/s, asciuga i capelli velocemente, ma senza danneggiarli. Nutrili grazie ai 50 milioni di ioni negativi che impediscono l’effetto crespo donando lucentezza e morbidezza.

Acquistalo subito a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Approfitta subito della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.